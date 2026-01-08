Centinaia di persone a Modena per salutare la fiamma olimpica

Nella giornata di oggi – giovedì 8 gennaio – Modena ha accolto la fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, accompagnandola nel centro storico con un abbraccio fatto di applausi, fotografie e volti sorridenti, nonostante il freddo pungente che non ha tuttavia fermato le persone assiepate ai lati delle strade.

La 32ª tappa del viaggio della torcia ha preso avvio da Maranello, attraversando Fiorano e Sassuolo e approdando a Modena intorno all’ora di pranzo, entrando in città come un simbolo luminoso di pace, dialogo e spirito olimpico. Il corteo dei tedofori ha attraversato piazza Roma, è passato davanti al Duomo, ha sfilato sotto la Ghirlandina ed è confluito in Piazza Grande. Ogni cambio di testimone si è trasformato in un piccolo momento di emozione e festa. Tra i protagonisti della giornata anche Franco Bertoli, storica bandiera della pallavolo modenese.

Dopo aver salutato Modena, la fiamma ha proseguito il suo cammino verso Reggio Emilia e Parma. Domani, 9 gennaio, raggiungerà Genova. Per il 5 febbraio è previsto l’arrivo a Milano, dove il giorno successivo si procederà all’accensione del braciere olimpico per dare ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali.

(8 gennaio 2026)

