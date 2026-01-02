Pubblicità
36 minuti ago
Modena. Armi e tirapugni nell’auto. Fermato dalla Polizia Locale

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
(repertorio)

Nell’ambito di un servizio di controllo nella zona di San Damaso, realizzato il 24 dicembre a seguito delle numerose segnalazioni pervenute relative al danneggiamento di veicoli in sosta, in particolare mediante il taglio degli pneumatici, la Polizia locale ha fermato un uomo che deteneva nell’auto diverse armi da taglio, un tirapugni e sostanze stupefacenti per uso personale.
Durante il servizio, che si inserisce nel quadro dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e alla prevenzione di comportamenti illeciti sul territorio comunale, gli operatori hanno infatti notato un veicolo che, per orario e modalità di transito, ha attirato l’attenzione rendendo necessario un approfondimento.

Il conducente, identificato, ha fornito risposte confuse e titubanti in merito alla propria presenza nella zona. All’interno dell’abitacolo era inoltre ben visibile un coltello a manico fisso e punta acuminata, oggetto che poteva potenzialmente essere stato utilizzato per i danneggiamenti segnalati. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo, che ha permesso di rinvenire diverse armi da taglio, un tirapugni in metallo e una piccola quantità di sostanza stupefacente destinata a uso personale.

La persona, risultata incensurata, è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente rinvenuta, è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Modena. Come previsto dalla normativa vigente, la sostanza è stata posta sotto sequestro e la patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, che sarà determinata dalla Prefettura competente.

 

 

 

 

(2 gennaio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


