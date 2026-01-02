Nuovo relamping allo Stadio Braglia, il Comune di Modena sosterrà l’investimento

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L’Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo da gioco con corpi illuminanti a led.

Si tratta di un investimento che evidenzia la costante volontà dell’amministrazione comunale di rendere sempre più efficiente l’utilizzo dello stadio Braglia, che proprio quest’anno celebra il 90esimo anniversario dalla sua inaugurazione.

I lavori hanno due obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e una maggiore efficienza energetica e migliore resa illuminotecnica.

L’investimento del Comune, condiviso con il Modena F.C. che ha la concessione amministrativa d’uso del Braglia, è quindi mirato a modernizzare uno dei suoi impianti sportivi più importanti per renderlo pronto e adeguato a competizioni agonistiche di alto livello.

Lo stadio di Modena assunse l’attuale denominazione nel dopoguerra in omaggio al ginnasta modenese che aveva vinto tre ori olimpici nel 1906, 1908 e 1912. Grazie ai lavori realizzati all’inizio del secondo millennio in occasione della promozione nella massima serie da parte del Modena, e divisi in quattro stralci la capienza dell’impianto, dal 2007, è di oltre 21 mila posti.

(2 gennaio 2026)

