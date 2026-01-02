Pubblicità
4.9 C
Modena
13.8 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Nuovo relamping allo Stadio Braglia, il Comune di Modena sosterrà l’investimento

Gaiaitalia.com Modena - 0
Riqualificazione dell'impianto con illuminazione a led per avere più efficienza energetica e rispettare i requisiti della Lega di serie B [.....]

Nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo

0

Marcia per la Pace del 1° gennaio. Sospesa la circolazione lungo il percorso della manifestazione

0

Polizia Locale. Scoperta patente falsa dopo una sanzione per eccesso di velocità

0
60 minuti ago
HomeModenaNuovo relamping allo Stadio Braglia, il Comune di Modena sosterrà l'investimento

Nuovo relamping allo Stadio Braglia, il Comune di Modena sosterrà l’investimento

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Modena. Armi e tirapugni nell’auto. Fermato dalla Polizia Locale

Il Comune di Modena attuerà il relamping allo stadio Alberto Braglia. L’Amministrazione comunale ha affidato, infatti, lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva a dei professionisti che consegneranno un approfondimento tecnico utile a indire la gara e affidare i lavori per la riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo da gioco con corpi illuminanti a led.
Si tratta di un investimento che evidenzia la costante volontà dell’amministrazione comunale di rendere sempre più efficiente l’utilizzo dello stadio Braglia, che proprio quest’anno celebra il 90esimo anniversario dalla sua inaugurazione.

I lavori hanno due obiettivi principali: il rispetto dei parametri di illuminazione secondo i requisiti richiesti dalla Lega di serie B e una maggiore efficienza energetica e migliore resa illuminotecnica.

L’investimento del Comune, condiviso con il Modena F.C. che ha la concessione amministrativa d’uso del Braglia, è quindi mirato a modernizzare uno dei suoi impianti sportivi più importanti per renderlo pronto e adeguato a competizioni agonistiche di alto livello.

Lo stadio di Modena assunse l’attuale denominazione nel dopoguerra in omaggio al ginnasta modenese che aveva vinto tre ori olimpici nel 1906, 1908 e 1912. Grazie ai lavori realizzati all’inizio del secondo millennio in occasione della promozione nella massima serie da parte del Modena, e divisi in quattro stralci la capienza dell’impianto, dal 2007, è di oltre 21 mila posti.

 

 

(2 gennaio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Modena. Armi e tirapugni nell’auto. Fermato dalla Polizia Locale
Modena
cielo coperto
4.9 ° C
5.2 °
4.9 °
81 %
2.3kmh
88 %
Ven
5 °
Sab
5 °
Dom
3 °
Lun
3 °
Mar
1 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata