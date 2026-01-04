Anziano uccide la figlia 60enne in provincia di Modena



In Aggiornamento

Protagonista della vicenda un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena e in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari.

Si ritiene che il 90enne fosse seguito per patologie. In corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.

