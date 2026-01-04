Pubblicità
Anziano uccide la figlia 60enne in provincia di Modena

Anziano uccide la figlia 60enne in provincia di Modena

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
4
In Aggiornamento

Protagonista della vicenda un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena e in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari.

Si ritiene che il 90enne fosse seguito per patologie. In corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.

 

 

(4 gennaio 2026)

