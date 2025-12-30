Polizia Locale. Scoperta patente falsa dopo una sanzione per eccesso di velocità

Un controllo della Polizia locale di Modena, avviato a seguito di una violazione per eccesso di velocità, ha portato alla scoperta di una patente di guida falsa e alla denuncia di un automobilista all’Autorità giudiziaria.

Nell’aprile scorso, il dispositivo di rilevazione automatica della velocità installato all’uscita 6 della tangenziale Carducci ha registrato il transito di un’autovettura che procedeva oltre i limiti consentiti. Al conducente del veicolo è stata quindi notificata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa.

L’uomo, un cinquantenne residente in Lombardia, ha presentato ricorso nei termini di legge. A supporto della propria istanza ha allegato copia della carta d’identità e di una patente di guida polacca, dichiarando di esserne titolare. Dai primi accertamenti è però emerso che il ricorrente non avesse mai trasferito la propria residenza in Polonia, requisito necessario per il conseguimento di una patente di guida di quel paese, inoltre, l’uomo è risultato essere stato in passato titolare di patente italiana, revocata nel luglio del 2022.

Alla luce dei fondati dubbi sull’autenticità del documento, su delega della Procura della Repubblica di Modena, la Polizia locale del Comune di residenza dell’uomo ha proceduto al sequestro della patente polacca. Il documento è stato quindi trasmesso al Comando di Polizia locale di Modena, dove è stato sottoposto ad accertamenti tecnici che ne hanno confermato la falsità.

L’automobilista è stato pertanto deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di falsificazione della patente di guida. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione per guida con patente revocata, con una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro.

(30 dicembre 2025)

