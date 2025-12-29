Carpi. Musei e Biblioteca aperti nel periodo festivo e proroghe fino all’11 gennaio delle mostre in corso

I Musei di Palazzo dei Pio rimangono aperti al pubblico nel periodo delle feste di fine anno, esclusi solo i giorni di Natale e Capodanno, con aperture straordinarie lunedì 5 e martedì 6 gennaio (dalle 10 alle 18). Domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Decisa anche la proroga fino a domenica 11 gennaio per le mostre “Nella Cornice. Storie dipinte nelle collezioni dei Musei di Carpi”, “Angeli. Messaggeri tra cielo e terra” e “Formare la storia. Percorsi di costruzione dell’identità di Carpi” allestite nelle sale del Palazzo e la cui chiusura era prevista inizialmente per il 6 gennaio.

Domenica 4 gennaio apertura in via straordinaria, dalle 15 alle 19, della Biblioteca Loria con alle 18 in Auditorium, propone l’ultimo appuntamento della rassegna “Domeniche in scienza” dal titolo “Gatto di Schrödinger, qubit e altre meraviglie quantistiche. Dalla fisica quantistica ai computer del futuro”. Apertura straordinaria nel pomeriggio di domenica, dalle 15 alle 19, anche per il Castello dei Ragazzi dove, dalle 15.30, si può partecipare al laboratorio “Welcome 2026” per la realizzazione del tradizionale calendario.

Sarà chiuso fino al 6 gennaio l’Archivio storico, con gli archivisti a disposizione per informazioni e urgenze.

(29 dicembre 2025)

