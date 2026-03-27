Modena, protagonista in televisione. La Rai la racconta in due programmi nel fine settimana

Un fine settimana sugli schermi della Rai per raccontare Modena in tutte le sue sfumature. Sabato 28 marzo, a partire dalle 12.20 su Rai1, la città è protagonista di Linea Verde Italia, mentre domenica 29 marzo alle 14 su Rai5 è al centro del documentario “Modena, l’ombra della torre”, per la regia di Giuseppe Sansonna.

La puntata di Linea Verde Italia propone un viaggio tra sapori, tradizioni e identità, partendo da Piazza Grande, la Ghirlandina e il Duomo, il complesso romanico riconosciuto patrimonio mondiale Unesco. Un racconto che attraversa i luoghi più autentici, dalle piazze vissute quotidianamente al mercato Albinelli, tra incontri, storie e ritmi che definiscono la qualità della vita modenese. Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche, come il gnocco fritto, alle proposte culturali a Palazzo dei Musei e al verde dei Giardini Ducali. Non mancano le testimonianze legate al volontariato, in un anno che vede Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026.

Domenica 29 marzo, su Rai5, lo sguardo si fa più narrativo e visionario con “Modena, l’ombra della torre”. Il documentario propone un itinerario che, accanto ai primati e alle eccellenze riconosciute – dalla tradizione motoristica alla grande musica di Luciano Pavarotti – cerca l’inaspettato, muovendosi tra realtà e immaginazione. Ne emerge una città attraversata dallo sguardo dei suoi artisti, tra passato e presente: dalle figure irregolari come Bonvi e Angelo Fortunato Formiggini, fino ai protagonisti dell’arte contemporanea e alle nuove energie creative della scena musicale.

Due racconti diversi e complementari che restituiscono l’immagine di una Modena viva, capace di coniugare storia e innovazione, tradizione e sperimentazione.

(27 marzo 2026)

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