Marcia per la Pace del 1° gennaio. Sospesa la circolazione lungo il percorso della manifestazione

Giovedì 1° gennaio in città si svolgerà la manifestazione Marcia per la Pace che interesserà alcune vie del centro storico. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, tra le 15 e le 18, saranno adottate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale, oltre a tutti gli altri provvedimenti che si renderanno necessari, lungo il percorso del corteo: Parco Novi Sad, via Bono Da Nonantola, via Berengario, via Emilia Centro, piazza Matteotti, corso Canalgrande, via Accademia, piazza Roma.

Una volta transitato il corteo, sulle vie sarà progressivamente ripristinata l’ordinaria circolazione.

Alla prima tappa, in piazza Matteotti, interverrà Valentina Zanasi di Still I Rise; saranno lette le parole di Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace, insieme a una testimonianza dalla Palestina. Durante il cammino sono previste letture sulla pace a cura di Damiana Guerra e Valeria Sgarbi.

L’arrivo in piazza Roma, previsto per le ore 17, sarà animato da un flash mob a cura del CSI e dalle testimonianze di don Mattia Ferrari (Mediterranea Saving Humans), Maria Chiara Rioli (UNIMORE, delegata per pace ed equità sociale) e Lisa Clark (Beati i Costruttori di Pace). La manifestazione sarà accompagnata da momenti musicali del gruppo corale e strumentale Ologramma. Si invitano i partecipanti a portare esclusivamente bandiere della pace. La Marcia è promossa dal Nuovo Tavolo Associazioni – Tam Tam di Pace, con l’adesione di numerose associazioni di volontariato e realtà sociali del territorio.

