Pubblicità
7.7 C
Modena
11.3 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena Capitale del Volontariato 2026: cerimonia a Palermo di passaggio del testimone

Gaiaitalia.com Modena - 0
Il passaggio di testimone al Teatro Massimo. Nella sala del Consiglio comunale premiati una trentina di giovani volontari che si sono distinti per il loro impegno [.....]

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

0

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0
50 minuti ago
HomeMaranelloDefibrillatore alla palestra della Scuola Superiore Ferrari

Defibrillatore alla palestra della Scuola Superiore Ferrari

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
I Trattori di Natale sfilano nelle vie del centro di Maranello

A Maranello continua il progetto per mettere a disposizione i defibrillatori a servizio della collettività. Sabato 20 dicembre è stato inaugurato un dispositivo, frutto di una donazione da parte della famiglia Alessandroni al Gruppo Alpini Maranello, installato presso la palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari. Per il territorio comunale di Maranello si tratta del 34° defibrillatore messo a disposizione della comunità: l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che fa riferimento al progetto “Maranello Cardioprotetta”, avviato dal Comune nel 2015.
Tale progetto, oltre a dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni, ha visto la formazione di centinaia di persone tra operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia locale, che può contare anche su dispositivo collocato a bordo di un’auto di pattuglia.

Nel corso degli anni, sul territorio comunale i defibrillatori sono stati installati nelle scuole (scuola d’infanzia Cassiani, primarie Stradi e Rodari, secondaria Galilei, IIS Ferrari), negli impianti sportivi (Campo sportivo Don Gelindo Mescoli, Palestra Messineo, Stadio comunale Dino Ferrari, Campo sportivo Moscattini, Polisportiva Polivalente Maranello, Campo sportivo Lauro Minghelli di Torre Maina, Polisportiva Pozza, Palestra Scuola primaria Rodari, Palestra Scuola primaria Stradi, Campo sportivo Matteo Degli Antoni), in Piazza Libertà, nella Piazzetta Nelson Mandela (all’esterno della Biblioteca Mabic), al Bocciodromo, nella Farmacia Comunale, al Museo Ferrari, presso la sede del Gruppo Alpini Maranello, al Circolo Arci, presso l’Associazione Amici del Cavallo di Gorzano, all’Oratorio Parrocchiale, al Terminal Bus, a San Venanzio in via Abetone Superiore, al Centro Giovani, al Parco delle Città di Pozza, al Parco dello Sport, presso la Farmacia di Gorzano, nel parco di quartiere di Bell’Italia, nel centro abitato di Torre Maina, presso la sede della Croce Rossa Italiana.

 

 

 

(20 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
I Trattori di Natale sfilano nelle vie del centro di Maranello
Modena
cielo coperto
7.7 ° C
9.1 °
7.7 °
98 %
0.6kmh
100 %
Dom
10 °
Lun
9 °
Mar
9 °
Mer
8 °
Gio
7 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata