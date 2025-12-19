I Trattori di Natale sfilano nelle vie del centro di Maranello

A Maranello arrivano i Trattori di Natale. Domenica 21 dicembre dalle ore 17 torna uno dei momenti più apprezzati dai bambini e capace di stupire anche gli adulti: la Maranello Christmas Tractors Parade, sfilata dei Trattori di Natale nelle vie del centro, tra trattori decorati e luci scintillanti. Babbo Natale e il Grinch guideranno grandi e bambini in un percorso di magia, tradizione e divertimento per le strade di Maranello, tra luci, sorrisi e tanta magia.

Dalle ore 17 in Piazza Libertà l’aperitivo del contadino, con i sapori autentici del territorio e un aperitivo speciale creato insieme alle aziende agricole locali, mentre alle 19.30 prenderà il via la sfilata dei Trattori di Natale, un corteo di luci, musica e allegria che animerà le vie del centro.

Sempre domenica 21 alla Sala Scaramelli alle 12,30 è in programma il pranzo benefico per Telethon con raccolta fondi a favore della ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche rare, mentre già da sabato 20 il fine settimana festivo a Maranello propone alla Biblioteca Mabic alle 11 le Letture di Natale per i bambini dai 3 anni con i volontari dell’associazione Librarsi, alle 17 la conferenza di Giorgio Viola “Dov’è il Piccolo Principe”, e all’Auditorium Enzo Ferrari alle 16 “Gli aiutanti di Babbo Natale”, spettacolo di teatro per bambini e famiglie della Compagnia Rosso Teatro e Ullalà Teatro.

(19 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





