Nei giorni scorsiconfronto a Soliera con i tecnici del territorio sugli strumenti per l’attuazione del PUG e la semplificazione dei processi

Si è svolto nella giornata di giovedì 12 dicembre, presso la sede di Habitat in via Berlinguer 201 a Soliera, un incontro promosso dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terre d’Argine rivolto ai tecnici che operano sul territorio, che ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata. L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto e aggiornamento sugli strumenti messi a punto dall’Unione per garantire una più efficace attuazione del Piano Urbanistico Generale e per favorire la semplificazione dei processi amministrativi e tecnici legati alla pianificazione e all’edilizia.

Nel corso dell’incontro sono state presentate le nuove sezioni dedicate al PUG all’interno del sito web istituzionale, progettate per rendere più agevole e trasparente l’accesso alle informazioni, ai documenti e agli elaborati del piano. Particolare attenzione è stata riservata all’illustrazione dell’applicazione WebGis, uno strumento digitale che consente la consultazione diretta e integrata della cartografia e degli elaborati del Piano Urbanistico Generale, offrendo ai professionisti un supporto operativo concreto e aggiornato. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per illustrare una prima proposta di correttivi al Regolamento Edilizio e al Regolamento del Verde vigenti, che introducono alcuni aggiornamenti mirati a migliorare l’applicazione delle norme e a rispondere alle esigenze emerse nella fase di attuazione.

A partire da questa proposta si apre ora una fase di consultazione rivolta ai tecnici e ai soggetti interessati, finalizzata alla raccolta di osservazioni, suggerimenti e contributi utili a perfezionare il testo dei correttivi. La fase di consultazione resterà aperta fino al prossimo 31 gennaio, confermando la volontà dell’Unione Terre d’Argine di proseguire su un percorso di dialogo, partecipazione e collaborazione con gli operatori del territorio, nell’ottica di una pianificazione condivisa, efficace e orientata alla qualità urbana e ambientale.

“L’approvazione del PUG dell’Unione, avvenuta ad aprile 2024, ha rappresentato un traguardo importante per il nostro territorio, ma anche un nuovo punto di partenza. Dal momento dell’approvazione, infatti, si è avviato un percorso di attuazione del Piano, accompagnato da un lavoro costante per dotarlo di strumenti operativi coerenti con i suoi obiettivi», spiega Caterina Bagni, Sindaca di Soliera e Assessora all’Urbanistica dell’Unione Terre d’Argine. «Questo anno e mezzo di lavoro è stato particolarmente proficuo: grazie all’approfondimento sugli strumenti urbanistici e al confronto operativo e quotidiano tra uffici e professionisti, siamo riusciti a elaborare strumenti utili a migliorarne l’accessibilità e a individuare gli aspetti sui quali intervenire per rendere i regolamenti sempre più chiari e aggiornati. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire una fase di confronto, al fine di raccogliere osservazioni e proposte da chi utilizza quotidianamente questi strumenti, con l’obiettivo di definire un primo correttivo ai regolamenti in modo trasparente e condiviso”.

Informa una nota stampa del Comune di Carpi.

(19 dicembre 2025)

