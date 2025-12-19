Pubblicità
Nuova antenna per la telefonia a Carpi

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
Il Comune di Carpi, con una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, ha autorizzato la collocazione di una nuova Stazione radio base (Srb), un’antenna per la telefonia mobile, in un’area di piazzale don Venturelli, a ridosso della ferrovia. L’autorizzazione a costruire l’antenna è stata concessa a Iliad, sulla base delle esigenze di copertura dell’area espresse dal gestore, nel rispetto di tutti i limiti previsti e con l’obiettivo di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
I cittadini residenti nell’area sono informati direttamente dall’amministrazione comunale con una lettera.

La concessione ha una durata di 9 anni, rinnovabili di 6 anni in 6 anni, e prevede un canone annuo iniziale a carico del gestore di 14 mila euro, soggetto a rivalutazione.
Informa una nota stampa sul sito del Comune di Carpi.

Per la legge vigente (Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003) le infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (come, appunto, le Stazioni radio base) sono assimilate a ogni effetto a opere di urbanizzazione primaria e hanno, quindi, carattere di pubblica utilità. La loro installazione è regolata da norme nazionali e, purché siano rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (la cui verifica è competenza di Arpa e Usl), è vietata solo sugli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

 

 

 

(19 dicembre 2025)

(19 dicembre 2025)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



