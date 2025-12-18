Jane Austin rivive alla Biblioteca Delfini

La biblioteca Delfini rende omaggio a Jane Austen nel 250° anniversario della sua nascita con un programma che unisce eleganza, ironia e leggerezza, riportando a Modena il fascino del mondo Regency tra danze, letture ad alta voce e atmosfere da salotto ottocentesco. Due giornate, venerdì 19 e sabato 20 dicembre, diventano così un invito a entrare nell’universo brillante e raffinato dell’autrice di “Orgoglio e pregiudizio”, grazie alla voce, ai gesti e alla musica di chi ne custodisce ancora oggi lo spirito vivace e sorprendentemente attuale.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre ed è curato dall’associazione Terra di Danza, che apre il pomeriggio alle 17 con un laboratorio di danze inglesi condotto in lingua inglese. L’attività, rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, accompagna i partecipanti alla scoperta dei passi, delle posture e delle regole sociali che animavano le sale da ballo dell’Inghilterra di inizio Ottocento, restituendo il valore culturale e simbolico della danza come spazio di relazione, osservazione e sottile gioco sociale, così caro anche alla narrativa austeniana.

Alle 18 l’atmosfera si fa più intima e conviviale con “Biscottini e pettegolezzi in Sala da Tè”, un momento di pausa ispirato ai salotti dell’epoca, dove il gusto per la conversazione si intreccia al piacere dello stare insieme. La serata prosegue alle 18.30 con le danze inglesi aperte a tutti. Non è necessario saper ballare: il pubblico è guidato passo dopo passo e invitato, se lo desidera, a indossare un accessorio d’epoca per immergersi completamente nello spirito della festa.

Il viaggio nel mondo di Jane Austen prosegue sabato 20 dicembre alle 17.30 con le letture itineranti da Orgoglio e pregiudizio, proposte dal Teatro del Cigno per la cura di Ilaria Carmeli. Le parole della scrittrice inglese prendono corpo e voce grazie all’interpretazione di Julia Rossi e Lorenzo Bonini, accompagnate dal violino di Gioele Bellagamba.

L’omaggio a Jane Austen non si esaurisce con le celebrazioni di dicembre. Dall’8 gennaio al 28 maggio 2026 prende infatti forma un reading a puntate di “Orgoglio e pregiudizio”, sempre a cura del Teatro del Cigno, che accompagnerà il pubblico lungo tutta la stagione invernale e primaverile. Un appuntamento costante, pensato per assaporare il romanzo pagina dopo pagina, come un rituale di ascolto che restituisce il piacere della narrazione lenta e della voce che dà vita alle parole.

(18 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





