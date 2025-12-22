Concerto di Natale made in Maranello

Concerto di Natale con gli artisti di Maranello: martedì 23 dicembre alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari va in scena “FestivalMar in ChristMAR”, serata di musica dal vivo proposta dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dall’amministrazione comunale con la partecipazione di un gruppo di talentuosi musicisti cittadini. Un evento a base di buona musica con un obiettivo importante: il ricavato andrà infatti a sostegno del progetto “Maranello Cardioprotetta” per l’acquisto di un defibrillatore (l’ingresso è libero con offerta libera).
La band, tutti musicisti maranellesi doc, è composta da Luana Camatti, Alessandro Ferrari, Fabio Azzali, Alessandro Ciamaroni alle voci accompagnati da Alessandra Fogliani, Matteo Camurati, Damiano Solitario, Andrea Baldi.
(22 dicembre 2025)
