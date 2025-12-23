Uffici Comunali chiusi per il ponte di Santo Stefano

In occasione del “ponte” di Santo Stefano, che cade venerdì 26 dicembre, sabato 27 dicembre rimarranno chiusi al pubblico gli uffici e i servizi comunali solitamente aperti al sabato: Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche, Ufficio sanzioni, Ufficio autorizzazioni, Ufficio infortunistica e Ufficio cassa del centro storico del Settore Polizia Locale. Gli uffici riapriranno nella giornata di lunedì con i consueti orari. Venerdì 26 dicembre la Biblioteca Poletti effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 15 alle 19. Mentre sabato 27 dicembre, la biblioteca Rotonda sarà accessibile dalle 9.30 alle 19.

Sempre sabato 27 dicembre, gli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile di via Santi 40 rimarranno aperti esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri e sarà regolarmente attiva la Sala operativa della Polizia locale (059 20314). Rimarranno inoltre aperti per il “ponte” i luoghi dedicati alle visite turistiche (tutte le informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa su www.visitmodena.it).

