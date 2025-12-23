Pubblicità
6.1 C
Modena
13 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena Capitale del Volontariato 2026: cerimonia a Palermo di passaggio del testimone

Gaiaitalia.com Modena - 0
Il passaggio di testimone al Teatro Massimo. Nella sala del Consiglio comunale premiati una trentina di giovani volontari che si sono distinti per il loro impegno [.....]

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

0

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0
44 minuti ago
HomeComune di ModenaUffici Comunali chiusi per il ponte di Santo Stefano

Uffici Comunali chiusi per il ponte di Santo Stefano

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Concerto di Natale made in Maranello
Articolo successivo
Open Day al gattile intercomunale di strada Pomposiana

In occasione del “ponte” di Santo Stefano, che cade venerdì 26 dicembre, sabato 27 dicembre rimarranno chiusi al pubblico gli uffici e i servizi comunali solitamente aperti al sabato: Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche, Ufficio sanzioni, Ufficio autorizzazioni, Ufficio infortunistica e Ufficio cassa del centro storico del Settore Polizia Locale. Gli uffici riapriranno nella giornata di lunedì con i consueti orari. Venerdì 26 dicembre la Biblioteca Poletti effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 15 alle 19. Mentre sabato 27 dicembre, la biblioteca Rotonda sarà accessibile dalle 9.30 alle 19.

Sempre sabato 27 dicembre, gli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile di via Santi 40 rimarranno aperti esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri e sarà regolarmente attiva la Sala operativa della Polizia locale (059 20314). Rimarranno inoltre aperti per il “ponte” i luoghi dedicati alle visite turistiche (tutte le informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa su www.visitmodena.it).

 

 

 

(23 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Concerto di Natale made in Maranello
Articolo successivo
Open Day al gattile intercomunale di strada Pomposiana
Modena
cielo coperto
6.1 ° C
8 °
6.1 °
100 %
1.2kmh
100 %
Mar
8 °
Mer
7 °
Gio
7 °
Ven
8 °
Sab
9 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata