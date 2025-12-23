Pubblicità
Open Day al gattile intercomunale di strada Pomposiana

Open Day al gattile intercomunale di strada Pomposiana

OPEN DAY AL GATTILE INTERCOMUNALE DI STRADA POMPOSIANA

Sabato 27 dicembre, dalle 13 alle 16, una giornata per far conoscere la struttura e i suoi ospiti in cerca di una famiglia

Sabato 27 dicembre, il Gattile intercomunale di Modena apre al pubblico con un open day dalle 13 alle 16, per offrire a tutte le persone interessate l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una casa.

Nel corso della giornata, i gestori dell’associazione Felix&co Odv e i volontari del gattile spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati. In programma anche tanti gadget a disposizione dei visitatori.

Il Gattile ospita (per i comuni di Modena, Bastiglia, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone e Nonantola) gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o malessere ed in ogni caso non reimmissibili in stato di libertà. Negli anni ha permesso di gestire al meglio le emergenze legate a sequestri per maltrattamento o collocazioni di emergenza – emblematico il caso risalente al 2015 di un’anziana deceduta che aveva 25 gatti domestici – di dare disponibilità ad altri Comuni in difficoltà, come è accaduto nel 2012 a seguito del sisma, e di dare una risposta alle richieste di rinuncia di proprietà dei cittadini, evitando così gli abbandoni.

Il Gattile riceve su appuntamento, da concordare telefonicamente al numero 059/7160407 (lunedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 12 alle 17).

 

 

 

(23 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ULTIME NOTIZIE

