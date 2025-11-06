PubblicitàVerisure - Installazione da soli 299€
Grandezze & Meraviglie: due grandi appuntamenti l'8 e 9 novembre

Sabato 8 novembre alle ore 20:30, Grandezze & Meraviglie, presso una nuova sala espositiva del Museo Civico di Modena, ospiterà “Dancing Europe: Musica barocca danzante da Couperin a Telemann”. Questo programma, proposto dall’Overtone Baroque Ensemble, è un affascinante itinerario cameristico che esplora i linguaggi nazionali del barocco tedesco, francese, italiano e britannico, attorno alla forma e allo spirito della danza. Il concerto si articola come un mosaico elegante e ricco di contrasti, nel quale le convenzioni formali della suite si aprono a sensibilità poetiche e colori regionali, in un equilibrio tra raffinatezza aristocratica e impulso popolare. Per domenica 9 novembre alle ore 10:30, sempre presso il Museo Civico, è prevista l’attività di Musica familiare, rivolta ai bambini da 0 a 12 anni. L’esecuzione è affidata all’Overtone Baroque Ensemble.

Il programma unisce, attraverso le rielaborazioni di forme musicali danzerecce, musiche dei celebri compositori barocchi del calibro di Georg Philipp Telemann, François Couperin e Georg Friedrich Händel accanto ad altre di compositori meno noti ma rilevanti nel panorama sei-settecentesco europeo: Francesco Barsanti, Nicola Matteis, James Oswald, Marin Marais. Apre il concerto (apre le danze) la Suite in Sol maggiore di Telemann, raffinato esempio del gusto galante franco-tedesco, che fonde la severità contrappuntistica tedesca con l’arte della conversazione musicale francese. Di Händel, tedesco di nascita ma inglese di adozione, verrà eseguita la solenne Passacaglia in sol minore, che costituisce il fulcro del programma. Sul versante britannico: Barsanti, italiano attivo in Scozia, stilizzò melodie della tradizione popolare scozzese; Oswald si distingue per una scrittura introspettiva; le danze di Matteis uniscono vivacità teatrale e gusto pittoresco. Infine l’area francese è rappresentata dalle musiche per clavicembalo di Couperin e dai Pièces ei trio di Marais.

 

GRANDEZZE & MERAVIGLIE
FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025
XXVIII EDIZIONE
Sabato 8 novembre, ore 20.30, MODENA
Museo Civico
DANCING EUROPE
Musica barocca danzante da Couperin a Telemann
Overtone Baroque Ensemble

Domenica 9 novembre, ore 10.30, MODENA
Museo Civico
0-12 MUSICA FAMILIARE
DANZE MUSICALI
Overtone Baroque Ensemble

 

L’Overtone Baroque Ensemble, specializzato nell’esecuzione di musica antica su strumenti d’epoca restituisce questi repertori con consapevolezza stilistica e sensibilità moderna. Il gruppo, inoltre, si distingue per il suo interesse per la musica francese del XVII e XVIII secolo. Nel 2023 ha partecipato ad una residenza artistica con il gruppo Les Arts Florissants di William Christie e nel 2024 è vincitore del 1° premio al Concorso “Maurizio Pratola” a L’Aquila. Con questo concerto, l’ensemble illuminerà le connessioni profonde tra arte strumentale, teatralità e corpo in movimento. Per questa occasione, l’organico è costituito da Klaudia Matlak (violino), Julia Karpeta (viola da gamba), Maurycy Raczyński (clavicembalo) e Michaela Koudelkova (flauto dritto e flauto traverso).

 

info@grandezzemeraviglie.it
tel. 059 214333 | 345 8450413
www.grandezzemeraviglie.it/eventi

 

 

(6 novembre 2025)

©gaiatalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



