Nuovamente arrestato Elia Del Grande: era fuggito dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia

I Carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano, hanno individuato e arrestato all’interno della propria abitazione a Cadrezzate, Varese, Elia Del Grande. Lo scrive l’Adnkronos che cita sue informazioni.

Il 50enne si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, a Modena, dove era stato collocato dal Tribunale di Varese al termine di una condanna a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello, omicidi perpetrati a fucilate gennaio del 1998. La fuga durava dallo scorso 30 ottobre.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri lo hanno rintracciato al termine di una lunga attività di indagine.

(13 novembre 2025)

