PubblicitàVerisure - Installazione da soli 299€
9.1 C
Modena
9.9 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Approvata la mozione di Modena Civica e Modena per Modena. Ok del Consiglio anche all’emendamento dedicato alle assegnazioni dei banchi vacanti [.....]

Oltre 2milioni e 400mila euro per strade, verde stradale, segnaletica e barriere stradali

0

Giorno dei Defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri

0

“Quello che le donne dicono” contro la violenza

0
60 minuti ago
HomeCopertina ModenaNuovamente arrestato Elia Del Grande: era fuggito dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia

Nuovamente arrestato Elia Del Grande: era fuggito dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Grandezze & Meraviglie: due grandi appuntamenti l’8 e 9 novembre
In Aggiornamento

I Carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano, hanno individuato e arrestato all’interno della propria abitazione a Cadrezzate, Varese, Elia Del Grande. Lo scrive l’Adnkronos che cita sue informazioni.

Il 50enne si era allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, a Modena, dove era stato collocato dal Tribunale di Varese al termine di una condanna a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello, omicidi perpetrati a fucilate gennaio del 1998. La fuga durava dallo scorso 30 ottobre.

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri lo hanno rintracciato al termine di una lunga attività di indagine.

 

 

 

(13 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Grandezze & Meraviglie: due grandi appuntamenti l’8 e 9 novembre
Modena
nubi sparse
9.1 ° C
9.1 °
9.1 °
88 %
1.7kmh
25 %
Gio
16 °
Ven
17 °
Sab
15 °
Dom
14 °
Lun
14 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata