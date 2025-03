Consiglio Comunale: 17 emendamenti approvati su 35 presentati

di Redazione Modena

Sono 17 su 35 presentati, gli emendamenti al Bilancio 2025-2027 approvati dal Consiglio comunale nella seduta di venerdì 28 febbraio. Promosse tutte le proposte di maggioranza, respinte quelle dell’opposizione.

Tre, gli emendamenti che hanno ricevuto voto favorevole da tutti i gruppi consiliari con la sola astensione di Modena Civica. Proposti dal gruppo consiliare Pd, Avs, M5S, Spazio Democratico, Pri-Azione-Sl, hanno chiesto risorse, rispettivamente, per la realizzazione di un progetto esecutivo finalizzato alla costruzione di un cavalcavia ciclopedonale per collegare Piazzale Natale Bruni con via dell’Attiraglio (primo firmatario Martino Abrate, Avs); l’introduzione del Bilancio Sociale del Comune (p.f. Giovanni Silingardi, M5S); la sistemazione dei uno dei laghi del parco Amendola (p.f. Diego Lenzini, Pd).

Altri otto sono stati approvati, invece, grazie al voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl; mentre hanno votato contro FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto, Modena per Modena; astenuta Modena civica. Questo pacchetto di emendamenti, sempre a firma dei gruppi di maggioranza, riguarda: l’installazione di impianti di irrigazione per le piantumazioni, in particolare per i nuovi boschi urbani, al fine di tutelare le nuove alberature (p.f. Martino Brate, Avs); l’avvio di una campagna di comunicazione per far conoscere e promuovere l’applicazione del “Regolamento del Verde” del Comune di Modena (p.f. Martino Abrate, Avs); la creazione di un fondo per il finanziamento di un comitato scientifico per indagare le principali cause dell’inquinamento dell’aria a Modena e relativi rimedi possibili (p.f. Giovanni Silingardi, M5s); la creazione di un fondo in dotazione del Garante per il Comune di Modena dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere, favorire e sostenere iniziative pubbliche per il dialogo tra città e carcere (p.f. Diego Lenzini, Pd); l’attivazione di percorsi e interventi personalizzati che possano supportare i minori e le loro famiglie, promuovendo scelte scolastiche e formative consapevoli e orientando i giovani verso le loro aspettative, contribuendo al raggiungimento di un progetto di vita (p.f. Diego Lenzini, Pd); il sostegno alle famiglie nel mantenimento dell’abitazione e quindi di prevenire l’esecuzione forzata degli sfratti per morosità (p.f. Diego Lenzini, Pd); la predisposizione di percorsi per il disagio giovanile con riguardo anche ad azioni di accompagnamento e reinserimento nel contesto cittadino di ragazzi autori di reati (p.f. Diego Lenzini, Pd) e la progettazione delle infrastrutture di competenza comunale inerenti il funzionamento del trasporto pubblico locale (p.f. Diego Lenzini, Pd).

Approvato con i voti a favore Pd, Avs, Spazio democratico, Pri-Azione-Sl, Modena per Modena e M5s; quelli contrari di FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e l’astensione di Modena civica, l’emendamento di maggioranza per la creazione di apposite aree sosta e stalli sicuri per le bicilette, possibilmente coperti, presso le scuole primarie e secondarie, per sostenere l’incremento dell’uso della biciletta per gli spostamenti, con particolare riferimento a studenti e studentesse (p.f. Grazia Baracchi, Spazio democratico)

L’emendamento per la progettazione di una ciclabile per il collegamento di San Damaso alla città (p.f. Diego Lenzini, pd) è stato approvato, invece, da tutti i gruppi consiliari con l’astensione di Fratelli d’Italia e Modena Civica. Mentre, con il voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena in Ascolto; quello contrario di FdI, Lega Modena, FI, Modena per Modena e l’astensione di Modena civica è passato l’emendamento per il potenziamento dei servizi a sostegno della domiciliarità e dell’abitare supportato per le persone fragili o in condizioni di non autosufficienza psico-fisica (p.f. Diego Lenzini, Pd).

Approvati, infine, i tre emendamenti tecnici a bilancio (parte capitale e parte corrente) e Dup con voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena per Modena; quello contrario di FdI, Lega Modena, FI, Modena in Ascolto e l’astensione di Modena civica.

(1 marzo 2025)

