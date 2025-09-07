Dopo la pausa estiva riparte il consiglio comunale

Dopo la pausa estiva, lunedì 8 settembre il Consiglio comunale di Modena ritorna a riunirsi, avendo in programma la trattazione di una delibera, diverse interrogazioni e mozioni. I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

La seduta inizia alle 15 direttamente con l’appello e la trattazione della delibera, illustrata dall’assessora al Bilancio Vittorio Molinari, incentrata sulla sesta variazione di bilancio e aggiornamento del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi 2025-2027. Segue la trattazione della mozione presentata da Pd, Avs, M5s e Spazio democratica che riguarda la “Crisi umanitaria a Gaza e supporto alla mobilitazione umanitaria ‘Global Sumud Flotilla”.

A seguire vengono trattate, congiuntamente, tre interrogazioni incentrate su: “Chiarimenti relativi a quanto è avvenuto nella gestione di Amo e alla relativa distrazione di fondi pubblici” (Lega Modena); “Adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico (Fratelli d’Italia) e “Amo, informazioni al Consiglio e azioni da intraprendere” (Pd, Avs, M5s, Spazio democratico, Pri-Azione e Modena Civica).

In programma anche tre interrogazioni, a partire da quella presentata dal Pd che riguarda i piani per la promozione economica e l’attrattività del territorio di Modena (trattata congiuntamente alla mozione di Modena in ascolto, Fratelli d’Italia, Lega Modena e Forza Italia, sulle prospettive del quartiere fieristico a Modena). Le altre due istanze si focalizzano sulla gestione del Consorzio del Mercato del lunedì (Fratelli d’Italia) e le chiusure delle attività commerciali in centro storico (Fratelli d’Italia).

(7 settembre 2025)

