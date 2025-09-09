Pubblicità
Muore il batterista dei Red di Soliera durante l'esibizione

Massimo Anderlini, batterista della band dei Red di Soliera, è morto durante un’esibizione mentre stava suonando, nella serata del 6 settembre al Villanova Village di Modena. L’incidente è avvenuto durante le ultime fasi di un’esibizione della cover band solierese che aveva riscosso enormi applausi e apprezzamenti, poco prima delle 23.

Sul posto il 118, chiamato immediatamente, ma a nulla è valso il defibrillatore né le manovre di rianimazione. Alla fine il medico ha dovuto constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri per le indagini di routine.

 

…e oggi avremmo dovuto pubblicare qualche video o foto del concerto di sabato, ridere dei nostri errori e…

Pubblicato da RED Rockers Extremely Dangerous su Domenica 7 settembre 2025

 

 

(9 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

