Festa dell’Unità di Modena: vietati vetro, lattine e spray al peperonicno

Fino al 14 settembre, è vietato vendere per asporto, somministrare o portare con sé bevande in contenitori di vetro o lattine nell’area di viale Dello Sport dove si svolge la manifestazione “Festa provinciale dell’Unità Modena”, nella fascia oraria 18.00-02.00. Chi circola nell’area, inoltre, non può portare con sé materiale pirotecnico (mortaretti, petardi o altro) e altri strumenti di autodifesa offensivi, come ad esempio lo spray al peperoncino.

Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, a garanzia dello svolgimento in sicurezza della manifestazione, che si rivolge ai pubblici esercizi (divieto di vendita, somministrazione o cessione a titolo gratuito per asporto di bevande in vetro o lattine) e a coloro che circolano nell’area (divieto di portare con sé contenitori in vetro e lattine per il consumo di bevande, ma anche materiale pirotecnico e altri strumenti di autodifesa offensivi).

Il provvedimento mira a tutelare l’incolumità dei cittadini e il decoro urbano durante l’intera durata dell’evento che richiamerà una certa affluenza di pubblico. L’abbandono e, quindi, la presenza di contenitori in vetro abbandonati, spesso rotti o potenzialmente utilizzabili in modo improprio, rappresenta infatti un rischio per la sicurezza delle persone e contribuisce al degrado degli spazi pubblici.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, che per i cittadini vanno da 50 a 300 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale vietato, in linea con il Regolamento di Polizia urbana e con le normative di riferimento.

(22 agosto 2025)

