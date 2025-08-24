Pubblicità
I NAS sanzionano per carenze igieniche un’area di servizio autostradale nel modenese

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma, nell’ambito dell’operazione nazionale “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e finalizzata, tra l’altro, alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie nei posti di ristoro autostradali e lungo le grandi vie di comunicazione, hanno recentemente svolto un’ispezione igienico sanitaria presso un’area di servizio autostradale situata in provincia di Modena.

L’attività ispettiva ha fatto emergere carenze igienico-sanitarie: il locale adibito a cucina presentava esfoliazioni di intonaco in prossimità della zona destinata alla preparazione degli alimenti, mentre nel deposito delle materie prime sono state rilevate polvere vetusta e formazioni di ragnatele.

Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa, per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.


(24 agosto 2025)

