Pubblicità
24.4 C
Modena
27.3 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena. All’ex Mercato bestiame al via i lavori per il “Parco dell’Inclusività”

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Un’area di circa 7 mila 500 metri quadrati che unirà foresta urbana, giardini comunitari, orti, aree giochi, fitness e spazi per la salute [.....]

Spaccia nel weekend di Ferragosto: arrestato dalla Polizia Locale

0

Modena e Maranello ricordano Enzo Ferrari nell’anniversario della scomparsa

0

Riconsegnato alla città il Parco Pertini riqualificato

0
2 ore ago
HomeCopertina ModenaSpaccio, bloccato un giovane in via Scanaroli a Modena

Spaccio, bloccato un giovane in via Scanaroli a Modena

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
I NAS sanzionano per carenze igieniche un’area di servizio autostradale nel modenese
(repertorio)

Un tempestivo intervento della Polizia Locale ha permesso di interrompere un’attività di spaccio in una strada a ridosso del centro e di sequestrare diverse dosi di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana in via Scanaroli, zona già segnalata più volte dai residenti per episodi sospetti legati al consumo e allo smercio di droga.

Durante un servizio di controllo mirato sul territorio, gli agenti hanno sorpreso un giovane cittadino residente a Modena mentre stava cedendo una dose di hashish a un altro modenese. L’acquirente è stato fermato e segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, che prevede una sanzione amministrativa.

Movimentata la reazione dello spacciatore: alla vista degli operatori, il giovane ha cercato di sottrarsi al fermo, colpendo e scalciando contro gli agenti e riuscendo inizialmente a guadagnare la fuga. L’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare, oltre alla dose già ceduta del peso di 2,32 grammi di hashish, ulteriori 19,61 grammi della stessa sostanza, nonché 4,91 grammi di cocaina suddivisi in due dosi pronte allo spaccio. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, ulteriore elemento a conferma dell’attività di cessione.

Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale nelle concitate fasi del fermo. A suo carico è stata contestata anche la violazione delle norme in materia di soggiorno e permanenza degli stranieri.

Informa una nota stampa pubblicata integralmente.

 

 

(26 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
I NAS sanzionano per carenze igieniche un’area di servizio autostradale nel modenese
Modena
cielo sereno
24.4 ° C
24.4 °
24.1 °
68 %
1.4kmh
2 %
Mar
26 °
Mer
29 °
Gio
31 °
Ven
26 °
Sab
26 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata