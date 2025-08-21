E’ scomparsa Michelina Borsari, punto di riferimento e ispirazione del FestivalFilosofia e per 16 anni direttrice scientifica della manifestazione

E’ morta oggi 21 agosto Michelina Borsari, punto di riferimento e di ispirazione del festivalfilosofia, di cui ha curato la progettazione originaria, per poi dirigerlo dal 2001 al 2016, anno in cui ha fatto ingresso nel Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia.

Il Consorzio per il festivalfilosofia in tutte le sue componenti esprime il grande strazio per la perdita, nella consapevolezza di poter far tesoro dei suoi tanti insegnamenti e del suo esempio.

Nel progetto del festival si ritrovano la propensione interdisciplinare, l’attitudine a pensare per temi e figure, la consapevolezza civile della funzione della cultura cui Michelina Borsari ha dato grande energia. Ha animato l’opera di un’orchestra – comitati scientifici, relatori e relatrici, giovani ricercatori e ricercatrici, reti di istituzioni – di cui è stata per anni formidabile direttrice.

Per una triste coincidenza, l’edizione 2025 del festivalfilosofia sarà dedicata a una questione, la paideia, in cui si può condensare non solo l’attività culturale e professionale, ma l’intera vita, di Michelina Borsari. Con il dolore della perdita, ma anche con la gratitudine per l’esempio, gliela dedichiamo in omaggio e memoria.

Di formazione filosofica, Michelina Borsari affianca un lungo periodo di ricerca sui temi antropologici del cartesianesimo all’insegnamento presso la sezione sperimentale linguistica del Liceo Ginnasio Statale L.A. Muratori di Modena. Collabora anche a riviste interdisciplinari. Già curatrice delle attività editoriali, assume nel 1987 la Direzione scientifica della Fondazione San Carlo di Modena e ne sostiene l’orientamento verso gli studi culturali a forte matrice filosofica e storico-antropologica. Sulla base dell’indirizzo unitario e autonomo dell’Istituzione, si impegna nella progettazione della Scuola Internazionale di Alti Studi Scienze della Cultura, che dirige dalla sua nascita, nel 1995, e partecipa attivamente all’iniziativa delle Istituzioni culturali cittadine per l’attivazione della Facoltà di Lettere e Filosofia nell’Ateneo modenese.

Si applica inoltre alla progettazione di forme innovative di comunicazione pubblica della cultura realizzando, tra le altre, VivaVoce, rassegna di pubbliche letture (dal 1993) e il festivalfilosofia, che dirige dal 2001 al 2016.

Dal 2009 è Direttore scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia, l’Ente costituito dai Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, Provincia di Modena, Fondazione San Carlo di Modena e Fondazione di Modena con la finalità di progettare e realizzare la manifestazione.

Nel novembre 2016 lascia la Direzione del festival per fare ingresso nel Comitato scientifico del Consorzio, di cui ha fatto parte fino a oggi.

(21 agosto 2025)

