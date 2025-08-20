Pubblicità
Annullata per pioggia la proiezione del film “Steve McQueen – Una vita spericolata”

A causa delle condizioni meteo avverse e delle previsioni di pioggia per la serata di oggi, mercoledì 20 agosto, è stata annullata la proiezione in piazza Sant’Agostino del docufilm “Steve McQueen – Una vita spericolata” di John McKenna e Gabriel Clarke. L’appuntamento avrebbe chiuso la rassegna organizzata in collaborazione con Biografilm.

Il prossimo appuntamento con “santAGOstino, una piazza per la cultura”, il cartellone predisposto da Comune di Modena, Fondazione di Modena e Fondazione Ago, con il sostegno del Gruppo Hera, è dunque per il 21 agosto alle 21.30 con il concerto della Lynn Drury Band, in collaborazione con “Note al Lennon”.

Ingresso gratuito.

 

 

(20 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



