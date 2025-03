Lunedì 3 marzo, dalle 9 alle 17, su via Emilia ovest sarà operato un restringimento all’altezza del sottovia dell’autostrada e la circolazione sarà a senso unico alternato regolato da movieri. Il provvedimento è reso necessario per consentire ad Autostrade per l’Italia di effettuare un’ispezione programmata all’infrastruttura autostradale.

Informa una nota stampa inviata in redazione.

(1 marzo 2025)

