“Strada facendo”, a Modena incontri per genitori separati

Aperte le iscrizioni per partecipare a “Strada facendo”, il percorso di gruppo dedicato a genitori separati o in separazione proposto dal Centro per le famiglie del Comune di Modena.

Il percorso prenderà il via martedì 4 marzo ed è strutturato in quattro incontri (i successivi si svolgeranno il 18 marzo, l’1 e il 15 aprile) condotti dalle meditatrici del Servizio di Mediazione del Centro per le Famiglie e in modo da garantire la riservatezza dei partecipanti.

Il percorso intende offrire spunti e occasioni di riflessione e confronto sui complessi aspetti affettivi e relazionali che si presentano nelle famiglie coinvolte nella separazione soprattutto per quanto riguarda le dinamiche che coinvolgono i figli, con l’obiettivo di mettere in rete risorse utili per affrontare questo tipo di cambiamento. La partecipazione riguarda il singolo genitore e non la coppia e darà modo ai partecipanti di confrontarsi sulle loro esperienze di separazione con un’attenzione particolare al benessere dei figli.

Il percorso è gratuito, con posti limitati; tutti gli incontri si terranno presso il Centro per le Famiglie in via del Gambero 77, a Modena, dalle 20 alle 22.

Per partecipare è sufficiente compilare e inviare il modulo on line e ulteriori informazioni sono reperibili al Centro per le Famiglie che risponde allo 059/8775846.

(1 marzo 2025)

