Modifiche alla circolazione per il weekend di carnevale

È un weekend di festa quello che si appresta a iniziare a Modena, con varie iniziative dedicate al carnevale. Sabato 1 marzo, a Baggiovara, saranno i carri allegorici e del corteo carnevalesco ad attraversare la frazione, mentre domenica 2 marzo, nel centro storico cittadino, si svolgerà il Carnevale dei bambini, con un corteo dedicato ai più piccoli.

A Baggiovara, dove l’iniziativa è in programma sabato dalle 14.30 alle 16.30, il corteo partirà da via Da Porto sud e proseguirà per via Bastogi, via Jori, via Cavezzo e, di nuovo, via Da Porto sud. Durante il passaggio del corteo verranno adottate le opportune deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale.

Nel centro di Modena, domenica 2 marzo dalle 14.30 alle 17.30, la festa dei bambini prenderà il via in piazza Roma, da cui il corteo si sposterà percorrendo via Farini, via Emilia centro, farà sosta in piazza Mazzini, per riprendere la via Emilia e svoltare in corso Duomo, proseguendo in corso Canalchiaro e concludersi in piazza Grande. Durante il transito del corteo, lungo il percorso sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale (eccetto che per i veicoli di soccorso) e verranno adottate le opportune deviazioni. Anche il trasporto pubblico locale subirà modifiche con itinerari alternativi (per informazioni www.setaweb.it).

(1 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata