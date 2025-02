A “Ne Vale la Pena” il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Il 27 febbraio

Interessantissimo appuntamento giovedì 27 febbraio Auditorium San Rocco Carpi (MO) con Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino dal 2014, ultimamente attaccato in più occasioni per ragioni di propaganda politica nonostante il lavoro straordinario messo in campo nel museo che dirige, il Museo Egizio di Torino, che celebra i duecento anni dalla sua fondazione.

Greco presenterà il libro, da lui curato, che rappresenta la pubblicazione ufficiale del bicentenario e offre uno sguardo senza precedenti su tutto ciò che ruota attorno al Museo Egizio, non limitandosi a una semplice ricostruzione della storia dell’istituzione torinese, delle sue collezioni o della sua fortuna; attraverso una struttura a più voci ogni aspetto della vita del Museo Egizio è presentato all’interno del più ampio contesto in cui si trova a esistere.

Nelle pagine si alternano gli interventi di curatori del Museo Egizio e docenti, ricercatori e curatori provenienti da altre istituzioni nazionali e internazionali, talvolta in dialogo tra loro. I contributi diventano così laboratori nei quali si confrontano idee, visioni e proposte inerenti a un ampio ventaglio di temi: il ruolo del Museo nello sviluppo dell’egittologia, e a sua volta l’impatto che l’evoluzione della disciplina ha avuto e ha ancora ancora oggi sulle sue scelte; l’importanza dell’integrazione tra discipline umanistiche e scientifiche; i rapporti con altre istituzioni museali, con gli studiosi e con il pubblico; l’Egitto immaginato dell’ “egittomania” e quello reale che rivendica una voce nel raccontare la propria storia.

Il risultato è un volume che dimostra come futuro e memoria siano strettamente intrecciati.

(3 febbraio 2025)

