Alla Tenda una settimana tra letteratura e musica

È una settimana dedicata soprattutto alla letteratura quella che si apre alla Tenda di viale Monte Kosica giovedì 6 febbraio, con un tributo allo scrittore Fitzgerald. Alle 21, infatti, spazio al secondo appuntamento della rassegna “Poker Americano” curata dal Collettivo squiLibri, che anche quest’anno porta sul palco il format di reading musicati, dedicati questa stagione, appunto, a quattro autori fondamentali per la letteratura d’oltreoceano.

Dopo la serata di gennaio dedicata a Jack London, infatti, è la volta di “Zelda & Francis Scott Fitzgerald: tutte le feste di domani”. Bella, scatenata, viziata fin dalla nascita, incurante della reputazione e delle buone maniere, Zelda Sayre (1900-1948) è stata il motore dei romanzi e dei racconti del marito. Sul palco, per una performance che intreccia frammenti narrativi, digressioni biografiche e musica live, la compagnia squiLibri, ensemble eterogeneo di narratori, attori e musicisti.

Doppia iniziativa invece venerdì 7 febbraio. Alle 18 nuovo appuntamento con “Dialogo con l’autore”, curato dall’associazione culturale l’Asino che vola, che dedica un focus alla graphic novel “Zodiac – Un graphic memoir Ai Weiwei” (Oblomov Edizioni), con gli autori Gianluca Costantini ed Elettra Stamboulis, intervistati da Stefano Ascari. Il fumetto racconta la storia della Cina attraverso la vita dell’artista e dissidente Ai Weiwei: l’infanzia in esilio, il carcere, lo studio in America e il successo globale. Tra folklore, autobiografia e critica sociale, Ai riflette sul ruolo dell’arte e dell’artista nel tempo, creando una narrazione che, come la memoria, si muove avanti e indietro nel tempo. Poi, alle 21, salgono sul palco i finalisti di Poetry Slam, torneo di poesia performativa in cui i poeti si sfidano a colpi di versi scritti di proprio pugno, organizzato da Mutuo Soccorso Poetico.

La settimana si conclude sabato 8 febbraio alle 21 con un concerto della rassegna di jazz e contaminazioni Arts&Jam#13, curata da associazione Muse e JazzOff Produzioni. Sul palco Friedrich feat Ymi, duo composto da Federico Squassabia (pianoforte) e Mattia Dallara (elettronica ed elettroacustica).

(3 febbraio 2025)

