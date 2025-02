Gioco d’azzardo e Ludopatia. Mezzetti: “Con la riforma del gioco fisico indietro di anni e spalancare la porta a nuove sale scommesse”

GIOCO D’AZZARDO E LUDOPATIA, INTERVIENE IL SINDACO

Dopo la presentazione della ricerca condotta da Cgil, Federconsumatori, Isscon, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il sindaco Massimo Mezzetti interviene nel dibattito legato anche alla riforma nazionale del gioco fisico. Nello sforzo per arginare la ludopatia i Comuni rischiano di essere lasciati sempre più soli.

“In questi giorni sta meritoriamente prendendo la scena la ricerca ‘Pane e azzardo 2’ che non può lasciare indifferenti rispetto alla spesa regionale di 9 miliardi e mezzo per il gioco d’azzardo e nel quale la provincia di Modena eccelle negativamente parlando.

Sono stato l’autore della Testo unico della legalità, legge regionale che due legislature scorse ha dato modo a tanti sindaci di intervenire sulla presenza di sale gioco e scommesse in zone sensibili, vicino a chiese, scuole, ospedali. Proprio per questo conosco bene la solitudine che si prova quando l’amministrazione comunale viene trascinata in battaglie e ricorsi legali contro le ordinanze dei sindaci; gesti legittimi per proteggere degli interessi ma che dimostrano la lacunosità delle norme statali. Ora che sono Sindaco, ho ben presente che con la riforma del gioco fisico, in discussione in questi mesi, si potrebbe tornare indietro di anni e spalancare nuovamente la porta a nuove sale scommesse che non farebbero che acutizzare un fenomeno già conclamato, come ci dice con chiarezza la ricerca.

Siamo in una situazione paradossale e rischiosa: da una parte i concessionari e lo Stato incassano, dall’altra i Comuni e le Aziende sanitarie spendono risorse per progetti di natura sociale e sanitaria verso chi è affetto dalla ludopatia. A questa ipocrisia va messo un argine e per questo mi associo alla richiesta del mio collega Emanuele Cavallaro e sostengo la campagna nazionale ‘Mettiamoci in gioco’, promossa da tante associazioni alla quale aderisce Anci. Chiedo ai parlamentari modenesi di tutte le forze politiche un impegno per non disperdere gli sforzi di anni che, come ci indicano i dati, vanno sostenuti e non messi in discussione”.

(2 febbraio 2025)

