ERT celebra il Giorno della Memoria 2024 con “Fuga. Ventuno poesie di Primo Levi”

Nell’ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria 2024 promosso dal Comune di Modena, ERT / Teatro Nazionale, con il sostegno di Fondazione di Modena e in collaborazione con Fondazione Villa Emma, il 29 gennaio presenta alle ore 19.00 al Teatro Storchi di Modena Fuga. Ventuno poesie di Primo Levi, una messa in voce dei brucianti versi del grande autore italiano a cura di Valter Malosti.

La lettura è accompagnata dal progetto sonoro di GUP Alcaro e dalla chitarra elettrica di Paolo Spaccamonti.

A precedere l’ascolto delle poesie, alle ore 17.30 al Teatro Storchi è in programma Non chiamarci maestri, un dialogo di Valter Malosti con il pubblico a cura del direttore della Fondazione Villa Emma Fausto Ciuffi, per approfondire i versi di Primo Levi e le tematiche affrontate.

L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è gratuito con prenotazione consigliata.

(26 gennaio 2024)

