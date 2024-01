Incidente in via Giardini, un’auto finisce nel dehor di un caffè

Ha finito la sua corsa nel dehor di una caffetteria di via Giardini distruggendolo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito a causa dell’incidente accaduto nella prima mattinata di venerdì 26 gennaio, poco dopo le sette in via Giardini, a Modena, poco prima del Gallo. Sul posto per i rilievi di legge la pattuglia della Polizia locale di Modena.

Sarà l’Infortunistica ad accertare la dinamica dei fatti che ha portato una vettura Toyota Yaris, condotta da un 35enne italiano, che pare stesse immettendosi in via Giardini dopo una sosta, urtare un’auto Dacia Sandero che percorreva la statale nella stessa direzione di marcia, verso il centro città.

A causa del violento impatto, la Dacia, condotta da un 65 enne di nazionalità filippina, ha probabilmente girato su se stessa ed è finita nel dehor del forno caffetteria mandando in frantumi le vetrate dell’area che ospita i tavolini per le consumazioni esterne, fino a terminare la sua corsa proprio davanti alla vetrina dell’esercizio. Illesi anche i conducenti delle due vetture coinvolte nell’incidente.

(26 gennaio 2024)

