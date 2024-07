Un 43enne residente a Modena è morto mentre si trovava in vacanza in Sardegna con la famiglia a seguito di un malore accusato mentre faceva il bagno con la moglie e i fili in tenera età. La disgrazia a Chia sul litorale di Domus de Maria, nel Cagliaritano nella spiaggia di Su Giudeu.

Sul posto Carabinieri, polizia locale e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il turista che era già deceduto.

(2 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata