Manutenzioni al tempio crematorio. Servizi a Piacenza

Per un mese, da sabato 6 luglio a sabato 10 agosto, il Tempio crematorio di Modena non sarà utilizzabile, a causa dei lavori di manutenzione degli impianti programmati per mantenere la struttura in perfetta efficienza, ma il servizio sarà comunque garantito presso il Tempio crematorio di Piacenza, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese di onoranze funebri.

Lo precisa il Comune di Modena sottolineando che il servizio di trasporto salme a Piacenza sarà completamente a carico del Tempio crematorio di Modena che rimane il punto di riferimento per le prenotazioni e la redazione dei documenti. Il trasporto avverrà con un mezzo autorizzato di Funecap service srl. I parenti possono accompagnare il defunto accordandosi con le agenzie di onoranze funebri. Al rientro delle ceneri (circa tre giorni) il Tempio crematorio di Modena contatterà l’agenzia per il ritiro.

La tariffa applicata per la cremazione, quindi, rimane invariata: 558,93 euro per i residenti a Modena e Carpi, 703,99 euro per i non residenti; con fattura emessa dal Tempio crematorio di Modena.

(5 luglio 2024)

