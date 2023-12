Accoltellato 15enne a Cagliari. L’aggressore ha 14 anni. La vittima è in fin di vita

Un 15enne è in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un ragazzino 14enne davanti all’istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari. Il minorenne che avrebbe aggredito il quasi coetaneo è già stato fermato dai Carabinieri. Il giovanissimo ha agito, pare, con un coltello da cucina verso le 14 del 4 dicembre dopo che nelle vicinanze dell’istituto scolastico era stato segnalato un accoltellamento tra giovani. ignote le ragioni dell’aggressione. Il 15enne è stato trasportato in pericolo di vita con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove versa in gravissime condizioni. Indagini sono in corso. (4 dicembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata