A Modena circolazione sospesa in via Farini

Dalle 7.30 alle 17 di lunedì 13 ottobre sarà sospesa la circolazione stradale in via Farini, all’altezza del civico 61, per consentire lavori sulla copertura di un fabbricato privato. Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività. Nei tratti a monte e a valle del cantiere, dove è previsto il divieto di sosta, infatti, il transito sarà temporaneamente regolato a doppio senso di circolazione e senso unico alternato disciplinato da movieri.

I veicoli in uscita da via Taglio, da via Fonteraso e da quel lato di via Farini, in particolare, saranno indirizzati con apposita segnaletica verso largo san Giorgio e piazza Roma, dove verranno temporaneamente spostati i dissuasori di transito.

(11 novembre 2023)

