Modena. “Job 4 Women”: le donne incontrano le aziende

Far incontrare le donne in cerca di occupazione con le aziende del territorio modenese è l’obiettivo di “Job 4 women”, l’incontro di orientamento in programma giovedì 16 novembre, dalle 9, nella sala conferenze della Fondazione San Filippo Neri, in via Sant’Orsola 58 a Modena. Per partecipare è necessario registrarsi dal sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/novita/notizie/2023/job-4-women).

Promossa dall’Agenzia regionale per il lavoro tramite i suoi Centri per l’impiego, con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Modena, assessorato alle Pari opportunità, nell’ambito della rete territoriale per l’occupazione femminile, “Job 4 women” è l’occasione per avere informazioni sul programma Gol (l’azione prevista dal Pnrr per riqualificare e potenziare i servizi di politica attiva del lavoro), sulle opportunità di lavoro e di formazione dedicate e su come utilizzare al meglio gli strumenti più efficaci per cercare lavoro.

All’incontro prendono parte anche le aziende del territorio che presenteranno i profili ricercati e le competenze richieste. Le donne che partecipano all’iniziativa avranno, quindi, la possibilità di incontrare le aziende e di effettuare colloqui conoscitivi.

(13 novembre 2023)

