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2 ore ago
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Polizia Locale. Controlli anti-alcol nella notte a Modena

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Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la Polizia locale di Modena ha svolto un servizio mirato di controlli contro la guida in stato di ebbrezza, presidiando alcuni punti strategici della città fina al mattino.
Il primo posto di controllo è stato attivato in via Emilia Ovest, dove gli agenti hanno verificato 47 veicoli, sottoponendo tutti i conducenti al pretest qualitativo per l’assunzione di alcol. Cinque persone sono risultate positive al primo accertamento e sono state quindi sottoposte alla prova con etilometro: per due di loro è emerso un tasso alcolemico rientrante nella seconda fascia di gravità prevista dal Codice della strada, compresa tra 0.8 e 1.5, con denuncia penale e ritiro della patente.

Un ulteriore conducente ha invece rifiutato di sottoporsi all’accertamento, anche in questo caso è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate alcune violazioni amministrative: una per mancata copertura assicurativa con sequestro amministrativo del mezzo, una per revisione non regolare del veicolo e una per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

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Un secondo posto di controllo è stato successivamente attivato nei pressi dell’incrocio tra via Emilia Ovest e via Rosmini. In questo caso sono stati controllati 12 veicoli: un conducente è risultato positivo al pretest qualitativo, ma il successivo accertamento con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico inferiore al limite consentito. Continuano i controlli della Polizia Locale a cadenza regolare.

 

 

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