Teatro di Classe: dall’11 maggio al 5 giugno la 31ª edizione

Si inaugura lunedì 11 maggio la 31ª edizione di Teatro di Classe, la rassegna di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che crea l’occasione per gli studenti delle scuole di Modena e provincia di confrontarsi con l’allestimento e la messa in scena di uno spettacolo teatrale.

Fino a venerdì 5 giugno sono in programma 11 rappresentazioni ospitate sui palcoscenici del Teatro Storchi, Teatro delle Passioni, Teatro Cittadella di Modena e del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola. Sono coinvolti 7 istituti scolastici del territorio: l’Istituto Comprensivo 4 con le Scuole Primarie “Palestrina” e “Saliceto Panaro” e la Scuola Media “Ferraris”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”, il Liceo Scientifico “Wiligelmo”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Venturi”, il Liceo Scientifico “A. Tassoni”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni” e il Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo”.

Durante l’anno scolastico le classi hanno partecipato a laboratori teatrali guidati da artisti, registi e operatori professionisti: grazie all’apporto tecnico e organizzativo di ERT e al coordinamento didattico dei docenti, gli studenti hanno sviluppato un percorso creativo che giunge ora alla sua realizzazione scenica.

Il cartellone 2026 presenta riletture di classici del teatro e della letteratura, ma anche drammaturgie originali, lavori musicali e spettacoli in lingua inglese e francese. Un insieme di proposte che conferma Teatro di Classe come uno spazio prezioso di crescita, confronto e creatività, in cui il teatro diventa esperienza artistica e collettiva.

Ad aprire la rassegna, lunedì 11 maggio alle ore 19.00 al Teatro Storchi, sono le Scuole Primarie “Palestrina” e “Saliceto Panaro” – IC4 Modena con Il sacco che canta, fiaba musicale liberamente tratta dalla tradizione popolare spagnola: una storia ricca di cori, danze e suggestioni fantastiche, interpretata dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 15 maggio al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, dove alle ore 21.15 l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi” porta in scena L’amico del giaguaro. Uno spettacolo che guarda con ironia e nostalgia alla comicità televisiva degli anni Sessanta, rievocandone sketch, atmosfere e figure memorabili.

Si prosegue mercoledì 20 maggio alle 20.30 al Teatro Storchi con il Liceo Scientifico “Wiligelmo” e il suo The Wiligelmo Drama Club: in scena Antony and Cleopatra da William Shakespeare. Una versione contemporanea in lingua inglese, ispirata all’estetica degli anni Novanta, che trasforma la vicenda di Antonio e Cleopatra in un racconto di passione, potere e seduzione.

Venerdì 22 maggio alle 20.30, sempre allo Storchi, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Venturi” presenta Aspettando Beckett, articolato nelle due parti Ad occhi chiusi e In attesa: un lavoro composito che attraversa l’universo beckettiano e ne raccoglie il senso di sospensione, dubbio e interrogazione sul significato delle parole e dell’attesa.

Il Liceo Scientifico “Wiligelmo” torna in scena lunedì 25 maggio alle 20.30 al Teatro Storchi con L’ottava di Alice, drammaturgia originale ispirata al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Un invito a lasciarsi guidare in un viaggio immaginifico, tra domande, smarrimenti e assenza di certezze.

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Martedì 26 maggio alle 20.30 al Teatro Storchi è la volta del Liceo Scientifico “A. Tassoni” con Di guerra e di pace, liberamente ispirato al Macbett di Eugène Ionesco. Una riflessione collettiva sul tema della pace e del conflitto, affrontata attraverso il linguaggio grottesco e paradossale del testo originale, in un continuo intreccio fra ironia, violenza, ambizione e desiderio di interrogare il presente.

La giornata di mercoledì 27 maggio propone due appuntamenti. Alle 20.30 al Teatro Storchi, la Scuola Media “Ferraris” – IC4 Modena presenta Melody. Paure e sogni di un’adolescente, spettacolo musicale che accompagna la protagonista Melody in un viaggio di crescita, tra timori, scelte e desiderio di affrontare il futuro con maggiore consapevolezza.

Nella stessa serata, alle 20.30 al Teatro Cittadella, il Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo” è protagonista con Le fantôme de l’Opéra, spettacolo in lingua francese liberamente ispirato al romanzo di Gaston Leroux. Un racconto che intreccia mistero e atmosfera gotica, trasformandosi in una riflessione sull’esclusione, la differenza e il valore dell’inclusività.

Venerdì 29 maggio alle 20.30 al Teatro Storchi l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Corni”, con la sua compagnia Aspettativa Crediti, porta in scena Insania, un lavoro che esplora il confine tra follia e finzione, pazzia e creazione, mettendo in dialogo suggestioni classiche e paradossi contemporanei.

Sul finire della rassegna, ancora allo Storchi, lunedì 1 giugno alle 20.30 il Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo” presenta Aiace, da Sofocle. Un racconto sull’eroe, sui suoi limiti e sulla fragilità umana che si manifesta proprio là dove l’ideale eroico vacilla.

A chiudere la 31ª edizione sono due repliche di Beauty in Shadows. A night with Poe, in programma giovedì 4 e venerdì 5 giugno alle 20.30 al Teatro delle Passioni, ancora a cura del Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori – San Carlo”. L’allestimento, in lingua inglese, esplora l’universo femminile nelle opere di Edgar Allan Poe, dando voce a figure sospese tra vita e morte, bellezza e perdita, in un’atmosfera gotica e suggestiva.

(9 maggio 2026)

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