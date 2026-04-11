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2 ore ago
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Inaugurata nuova area sportiva a San Damaso

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di Gaiaitalia.com Modena
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Inaugurazione Area Fitness all’aperto a San Damaso | foto di Serena Campanini

È stata ufficialmente inaugurata questa mattina, sabato 11 aprile, la nuova area fitness all’aperto di San Damaso, dopo la conclusione nelle scorse settimane dei lavori di realizzazione. All’iniziativa hanno preso parte gli assessori ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e allo Sport Andrea Bortolamasi, il presidente di Fondazione Modena Matteo Tiezzi, il Presidente del Quartiere 3 Nino Remigio, il presidente della Polivalente San Damaso Asd Rubens Severi, tecnici comunali, ma soprattutto tanti studenti, sportivi e cittadini.

La nuova area “Outdoor fitness”, che presenta una specifica struttura “Calisthenics” è collocata a fianco della polivalente di San Damaso, dove sono presenti altre aree attrezzate per lo sport (la polivalente sta inoltre realizzano una copertura dell’area all’aperto che potrà essere utilizzata per la festa delle scuole, per mercatini o altre iniziative) e percorsi ciclabili che la collegano alle zone residenziali limitrofe.
A corredo delle attrezzature è stata realizzata una platea in calcestruzzo di 12 centimetri di spessore, con rete elettrosaldata e una pavimentazione antitrauma per attenuare eventuali cadute, oltre a una serie di arredi urbani (cestino e panchina) e a un sentiero di accesso all’area.

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L’intervento realizzato dal Comune, del valore di 50 mila euro, è stato cofinanziato dalla Fondazione Modena con un contributo di 35 mila euro nell’ambito del Bando verde per la pratica di attività fisica all’aperto in contesto di area verde.

 

 

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(11 aprile 2026)

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