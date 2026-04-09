Domenica 12 aprile, alle ore 18 arrivano a Drama Teatro I Sacchi di Sabbia con “Pluto” ospiti della rassegna “La corsa di fuochi”

Nuovo appuntamento domenica 12 aprile, alle ore 18, a Drama Teatro, della rassegna “La corsa di fuochi”, ideata e diretta da Artisti Drama e realizzata con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, con lo spettacolo Pluto, adattamento e regia de I Sacchi di Sabbia,con la collaborazione e la consulenza di Francesco Morosi, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, unaproduzione I Sacchi di Sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi, in collaborazione con Kilowatt, Armunia e con il sostegno di MIC e Regione Toscana.

I Sacchi di Sabbia ripropongono il Pluto nella sua interezza, in una versione persino filologica con quattro attori che interpreteranno tutti i personaggi, proprio come nell’Atene di Aristofane. Protagonista è il Denaro in persona. Solo un teatro potentemente simbolico come quello di Aristofane, poteva introdurre un simile personaggio-allegoria – Pluto, il dio della ricchezza – costruendogli intorno una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi. L’impresa di Cremilo, è delle più difficili: restituire la vista a Pluto a ogni costo, così da permettergli di arricchire solo i giusti e di convincere gli ingiusti a convertirsi. Ci riuscirà? Aristofane, attraverso Cremilo, immagina un’economia etica, capace, attraverso la sanificazione del Dio Quattrino, di migliorare il mondo una volta per tutte, sfidando il potere e l’autorità – anche quella suprema di Zeus. La fantasia dell’eroe comico è una forza di rivoluzione che esecra il mondo nelle sue storture e ha la capacità straordinaria di reinventarlo e rifarlo.

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I Sacchi di Sabbia nascono a Pisa nel 1995 e nel panorama della scena italiana si distinguono per la capacità di far incontrare tradizione popolare e ricerca culturale. La Compagnia ha ricevuto un Premio UBU Speciale nel 2008, il Premio Nazionale della Critica nel 2011, il Premio Lo Straniero nel 2016 e nel 2017 l’Eolo Award per la loro ricerca nel teatro di figura. Dal 2016, con Massimiliano Civica, hanno preso a frequentare i classici, riscrivendo I Dialoghi degli Dei di Luciano, Andromaca di Euripide e I 7 Contro Tebe di Eschilo. Il loro ultimo approdo è il teatro di Aristofane, di cui hanno riscritto Acarnesi e Pluto.

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(9 aprile 2026)

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