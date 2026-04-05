Polizia Locale, arrestato un uomo evaso dai domiciliari

Un intervento per un incidente stradale ha portato alla scoperta di un’evasione dagli arresti domiciliari e all’arresto del protagonista della vicenda. È accaduto nella prima serata di giovedì 2 aprile, quando la Polizia locale di Modena è intervenuta nella prima periferia cittadina a seguito della segnalazione di un sinistro con feriti. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato il personale sanitario già impegnato a prestare soccorso a un uomo sui trent’anni, rimasto coinvolto nell’investimento da parte di un’autovettura in transito. Le condizioni del giovane sono apparse subito non gravi e le lesioni sono state successivamente giudicate lievi.

Fin dalle prime verifiche, tuttavia, la dinamica dell’incidente ha sollevato elementi di incertezza. Le condizioni della strada, le tracce rilevate e le dichiarazioni raccolte non risultavano del tutto coerenti, spingendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti. È così emerso che il giovane era ospite di una comunità situata nelle vicinanze del luogo del sinistro. Dalla struttura è stato accertato che l’uomo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e che, già nel corso del pomeriggio, si era allontanato senza autorizzazione, manifestando anche comportamenti autolesivi.

Trasportato all’ospedale di Modena, l’uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Nel frattempo, acquisita la documentazione relativa alla misura restrittiva in atto, gli agenti hanno proceduto al suo arresto per evasione.

L’uomo, cittadino straniero privo di documenti, è stato quindi accompagnato presso il Comando di via Galilei per le operazioni di identificazione tramite fotosegnalamento. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione delle norme che regolano la permanenza degli stranieri sul territorio nazionale.

Ti potrebbe interessare: Sassuolo, posti di blocco e controlli per possibili violazioni alle normative sul contenimento del Coronavirus. Il video Leggi l'articolo →

Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato dal giudice nell’ambito del rito direttissimo. Contestualmente è stata ripristinata la misura alternativa alla detenzione in carcere, con il ritorno dell’uomo nella stessa comunità dalla quale si era allontanato.

Ti potrebbe interessare: Arrestato il 14 agosto 62enne potentino già responsabile di tentato omicidio Leggi l'articolo →

(5 aprile 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







