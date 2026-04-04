Incidente sul lavoro a San Felice sul Panaro. Muore un 73enne, grave il figlio

I fatti intorno alle 9.30 del 4 aprile quando il braccio della gru che reggeva un cestello, montata su un mezzo, per ragioni non chiare avrebbe ceduto o si sarebbe sganciato, provocando il crollo improvviso del cestello e la caduta dei due uomini. Roberto Gavioli, 73 anni, ha perso la vita e il figlio Davide di 39 anni si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Baggiovara in prognosi riservata. I due si trovavno su un cestello elevatore impegnati in alcuni interventi sul tetto della propria abitazione.

Sul luogo dell’incidente i sanitari del 118, anche con elisoccorso, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale della Medicina del lavoro dell’Ausl. Al vaglio l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.

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(4 aprile 2026)

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