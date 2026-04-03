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Green Game 2026: l’I.I.S. “A. Meucci” di Carpi tra le realtà più brillanti della Finale Nazionale del Green Game 2026

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Quiz serrati, entusiasmo alle stelle e una platea di 3000 studenti arrivati da tutta Italia: la Finale Nazionale del Green Game 2026 ha trasformato il PalaTiziano in un grande laboratorio della sostenibilità, dove a vincere sono stati conoscenza, velocità e spirito di squadra. Dopo mesi di selezioni, le classi finaliste si sono affrontate in una competizione dinamica e coinvolgente sui temi della raccolta differenziata e dell’economia circolare, confermando il successo di un format che parla il linguaggio delle nuove generazioni, promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi.

Una finale giocata sul filo dei secondi, che ha premiato preparazione, prontezza e capacità di lavorare insieme. A conquistare il titolo di Campione Nazionale Green Game 2026 è stata la classe 1ªL Isis “Valceresio di Bisuschio (VA) al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo quiz. Secondo posto per 2ªI del Liceo Scientifico “Tosi” di Busto Arsizio (VA) mentre sul terzo gradino del podio si è classificata la 2ªS dell’ITI “E. Fermi” di Desio (MB).

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Presente alla Finale Nazionale del Green Game 2026, anche l’I.I.S. “A. Meucci” di Carpi che ha saputo mettersi in evidenza, distinguendosi nelle diverse manche di gara e posizionandosi tra le realtà più brillanti della finale. Un’esperienza formativa e coinvolgente che ha premiato l’impegno e la sensibilità ambientale degli studenti del territorio, sempre più protagonisti nei percorsi di educazione alla sostenibilità.

Giunto alla tredicesima edizione, il Green Game continua a espandersi: oltre 355.000 studenti coinvolti in tutta Italia e una partecipazione che, anno dopo anno, consolida il progetto come uno dei principali percorsi di educazione ambientale nel panorama scolastico. Green Game gode del Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

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(3 aprile 2026)

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