Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Antonio Tajani: “Paura e tensione non compromettano la capacità di Modena di ripartire”. Il ministro degli Esteri intervenuto in consiglio comunale

Gaiaitalia.com Modena - 0
Il vicepresidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in Consiglio comunale. Al centro dell’intervento, sicurezza, salute mentale e attenzione alle fragilità [.....]

Sergio Mattarella telefona al Sindaco Mezzetti

0

Cinema Astra, il Comune di Modena per la tutela si rivolgerà alla Sovrintendenza

0

Modena città degli alberi

0
2 ore ago
HomeCarpiCarpi. Ne Vale la Pena presenta "Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi...

Carpi. Ne Vale la Pena presenta “Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”, il 22 maggio alle 21

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Il Comune di Modena attiva una raccolta fondi a favore delle vittime dei fatti del 16 maggio
SEGUI GAIAITALIA.COM SU

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, sarà presentato il volume “Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”. Il libro racconta la vicenda di Tomislav Erak, ultimo prigioniero croato sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, ancora in vita all’età di 97 anni al momento della pubblicazione. Una storia che attraversa alcune delle pagine più drammatiche del Novecento: dal tradimento subito in patria all’arresto da parte dell’esercito fascista italiano, dalla detenzione nelle carceri italiane fino alla deportazione nei campi di Dachau e Buchenwald dopo l’8 settembre 1943.

Erak sopravvive per quasi due anni all’orrore dei lager, tra violenza, fame, bombardamenti e la quotidiana esperienza della morte. Contro ogni previsione, riesce a tornare nella sua città natale, Sebenico, nell’estate del 1945. La sua è una testimonianza diretta di cosa sia il male, ma anche della resilienza umana e della possibilità di ricostruire una vita dopo la tragedia. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Pierluigi Senatore, in un incontro che intreccia racconto storico, memoria familiare e riflessione civile.

LEGGI ANCHE

Gianluca De Feo a “Ne Vale la Pena” presenta “Il Cielo Sporco, come la guerra dei droni e dell’AI cambierà il mondo”

In Ucraina, prima di avvicinarsi al fronte, per avere una misura del rischio è diventata obbligatoria la domanda:...

Nick Altman, pseudonimo di Nikola Aleksić, è autore croato, appassionato di storia e attivo da anni nella divulgazione culturale. Accanto all’attività professionale nella cooperazione internazionale, all’interno dell’amministrazione della città di Spalato, dal 2013 insegna presso l’Aspira College, coltivando una profonda conoscenza del territorio e della storia europea. Con questo libro restituisce una testimonianza familiare unica, trasformandola in patrimonio collettivo. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Fondazione CR Carpi, Fondazione Fossoli, ANPI Carpi e Radio Bruno.
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

 

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00
Auditorium San Rocco di Carpi (MO)
“Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”
di Nikola Aleksic
Conduce Pierluigi Senatore

LEGGI ANCHE

Carpi. Massimo Zamboni a “Ne Vale la Pena”, martedì 5 maggio

Durante una camminata nei luoghi familiari, l’apparizione di una lapide nascosta in un bosco. C’è un nome, Domenica...

 

(21 maggio 2026)

©sassuolonotizie.it 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
Il Comune di Modena attiva una raccolta fondi a favore delle vittime dei fatti del 16 maggio
Modena
cielo sereno
22.7 ° C
22.7 °
22.4 °
53%
1.6m/s
0%
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
25 °
Dom
25 °
Lun
26 °

ULTIME NOTIZIE