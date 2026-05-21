Carpi. Ne Vale la Pena presenta “Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”, il 22 maggio alle 21

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, sarà presentato il volume “Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”. Il libro racconta la vicenda di Tomislav Erak, ultimo prigioniero croato sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, ancora in vita all’età di 97 anni al momento della pubblicazione. Una storia che attraversa alcune delle pagine più drammatiche del Novecento: dal tradimento subito in patria all’arresto da parte dell’esercito fascista italiano, dalla detenzione nelle carceri italiane fino alla deportazione nei campi di Dachau e Buchenwald dopo l’8 settembre 1943.

Erak sopravvive per quasi due anni all’orrore dei lager, tra violenza, fame, bombardamenti e la quotidiana esperienza della morte. Contro ogni previsione, riesce a tornare nella sua città natale, Sebenico, nell’estate del 1945. La sua è una testimonianza diretta di cosa sia il male, ma anche della resilienza umana e della possibilità di ricostruire una vita dopo la tragedia. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Pierluigi Senatore, in un incontro che intreccia racconto storico, memoria familiare e riflessione civile.

Nick Altman, pseudonimo di Nikola Aleksić, è autore croato, appassionato di storia e attivo da anni nella divulgazione culturale. Accanto all’attività professionale nella cooperazione internazionale, all’interno dell’amministrazione della città di Spalato, dal 2013 insegna presso l’Aspira College, coltivando una profonda conoscenza del territorio e della storia europea. Con questo libro restituisce una testimonianza familiare unica, trasformandola in patrimonio collettivo. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Fondazione CR Carpi, Fondazione Fossoli, ANPI Carpi e Radio Bruno.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Venerdì 22 maggio alle ore 21.00

Auditorium San Rocco di Carpi (MO)

“Mio nonno. L’ultimo prigioniero dei campi della morte nazisti”

di Nikola Aleksic

Conduce Pierluigi Senatore LEGGI ANCHE Carpi. Massimo Zamboni a “Ne Vale la Pena”, martedì 5 maggio Durante una camminata nei luoghi familiari, l’apparizione di una lapide nascosta in un bosco. C’è un nome, Domenica... →

(21 maggio 2026)

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