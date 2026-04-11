“Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi” di e con Paolo Nori e Nicola Borghesi

Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi, in scena martedì 14 aprile alle ore 20.30, è l’ultimo spettacolo al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia della Stagione 2025/26 di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Lo scrittore e traduttore Paolo Nori e Nicola Borghesi, autore, regista, attore e cofondatore della compagnia Kepler-452, si sono conosciuti nel 2018: da questo incontro nasce lo spettacolo che li ha portati a indagare il concetto di patria.

Cosa vuol dire, essere italiani? Avere lo zaino Invicta? Parlare male le lingue straniere? Gesticolare? Cantare canzoni d’amore? Mangiare la pasta al dente? Non pagare le tasse? Essere eleganti? Portare gli occhiali scuri anche di notte? Applaudire all’atterraggio dell’aereo?

Nicola Borghesi e Paolo Nori se lo sono chiesti e hanno scritto questo spettacolo che li ha portati a indagare la questione sia nei luoghi istituzionali, come l’ufficio immigrazione della questura, che in rete e per le strade della città di Bologna.

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La loro ricerca, e la loro inclinazione alle divagazioni, li ha portati a parlare di calcio, famiglia, capperi, moda, Albert Camus, Alessandro Manzoni e della periferia Nord di Foggia, fino a un’altra domanda: cos’è la patria? Al termine dello spettacolo, oltre a quella corretta, si darà anche un’altra risposta: “Un’agenzia di vigilanza armata”.

Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi è uno spettacolo in cui la forma della lettura si unisce a quella dell’interazione con il pubblico, del dialogo e dell’improvvisazione.

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(11 aprile 2026)

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