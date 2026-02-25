Pubblicità
59 minuti ago
Maranello dà il via agli incontri di quartiere

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
Tornano a Maranello gli incontri di quartiere: sette serate in cui il sindaco e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini. Una serie di occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, momenti di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità. “Anche quest’anno”, spiega Chiara Ferrari, assessore con delega a Partecipazione e Frazioni, “proponiamo ai cittadini di Maranello e delle località gli incontri di quartiere: sette appuntamenti che prendono il via il 27 febbraio per i residenti di San Venanzio, Fogliano e Torre Oche e proseguono fino ad aprile su tutto il territorio comunale. Gli incontri di quartiere sono un’occasione importante di confronto e dialogo con i residenti.

Durante le serate verrà illustrato il bilancio di previsione e saranno presentati i principali interventi e le opere pubbliche che verranno realizzati nei prossimi mesi. E raccoglieremo anche le segnalazioni da parte dei cittadini, che invitiamo a partecipare. Gli incontri di quartiere sono infatti un momento importante di ascolto rispetto alle esigenze del territorio e dei residenti”.

Primo appuntamento venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 per i residenti di San Venanzio, Fogliano e Torre Oche Circolo: l’incontro è in programma al Circolo Il Canarino in Via dei Fiori 3 a San Venanzio. Si prosegue venerdì 13 marzo a Bell’Italia  (Sede Associazione Yawp, Via Grizzaga 107), mercoledì 18 marzo a Maranello Centro (Biblioteca Mabic, Via Vittorio Veneto 5), mercoledì 25 marzo a Pozza (Salone Parrocchiale, Chiesa della B. V. Immacolata di Lourdes, Via Verdi 1), lunedì 30 marzo a Torre Maina (Sala Parrocchiale, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Via Vandelli 563), venerdì 10 aprile a Gorzano (Sala Civica Franco Bergonzoni, Via Cappella 115), lunedì 20 aprile a Crociale (Centro Giovani, Via Vignola 79).

 

(25 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


