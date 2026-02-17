Falsi miti sulle scritture collettive, Rossella Menna in dialogo con Lisa Ferlazzo Natoli – lacasadargilla

Come nasce una scrittura teatrale quando non c’è un solo autore ma una comunità di voci, corpi e visioni? Quali sono i luoghi comuni che ancora oggi circondano le pratiche di creazione collettiva? A queste domande è dedicato Falsi miti sulle scritture collettive, l’incontro in programma sabato 21 febbraio alle ore 16.30 al Teatro delle Passioni di Modena, a cura della studiosa, saggista, docente e critica di teatro Rossella Menna, con la regista Lisa Ferlazzo Natoli del collettivo lacasadargilla. La Compagnia, che a partire dalla Stagione 2025/2026 è far gli artisti di casa di ERT, dal 17 al 22 febbraio sarà al Teatro delle Passioni con L’amore del cuore di Caryl Churchill.

L’incontro propone un confronto ravvicinato con lacasadargilla, per smontare le semplificazioni che spesso accompagnano l’idea di “scrittura collettiva” e per indagarne invece i processi reali: come si costruisce un pensiero scenico plurale? Come si articolano le responsabilità creative? In che modo si intrecciano parola, azione, immaginazione e forma teatrale?

Falsi miti sulle scritture collettive si inserisce all’interno del Corso di Cultura Teatrale ideato e condotto da Rossella Menna per Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, un progetto di formazione rivolto ai docenti delle scuole di Modena, Bologna e Cesena e aperto in parte anche al pubblico. Un’iniziativa che propone di riscoprire il teatro non come archivio del passato, ma come linguaggio del presente, indagando le scritture della scena come pratiche vive, in cui letteratura, poesia, politica e performance si incontrano.

Dopo i primi due appuntamenti – Scrivere con i corpi con Davide Iodice il 1 dicembre presso l’Arena del Sole di Bologna e Danzatori che parlano molto con Marta Ciappina e Marco D’Agostin il 5 febbraio alla Biblioteca Malatestiana di Cesena – l’incontro del 21 febbraio rappresenta una nuova tappa del percorso, aperta al pubblico e dedicata alle dinamiche della creazione condivisa e alle forme di autorialità al plurale che attraversano il teatro contemporaneo.

Il corso proseguirà con ulteriori incontri pubblici che vedranno protagonisti, tra gli altri, Kepler-452, Massimiliano Civica, Mariangela Gualtieri, Roberto Latini, Chiara Lagani e Fabrizio Sinisi, in un itinerario che attraversa teatro politico, poesia, letteratura, umorismo e scrittura coreografica.

Teatro delle Passioni

Via Antonio Peretti, 9 – Modena

sabato 21 febbraio ore 16.30

ingresso libero fino a Esaurimento posti

Info: 0592136011

modena.emiliaromagnateatro.com lacasadargilla è un ensemble composto da Lisa Ferlazzo Natoli – autrice e regista –, Alessandro Ferroni – regista e disegnatore del suono –, Alice Palazzi – attrice e coordinatrice dei progetti – e Maddalena Parise – ricercatrice e artista visiva –, lavora su spettacoli, installazioni, progetti speciali e curatele. E riunisce intorno a sé un gruppo mobile di attori, musicisti, drammaturghi, artisti visivi. lacasadargilla innesta i propri lavori sulle scritture, siano esse originali, adattamenti letterari o testi di drammaturgia contemporanea.

Prossimi appuntamenti

23 febbraio, ore 18.00 – Biblioteca Cabral, Bologna

Cosa vuol dire teatro politico

Rossella Menna incontra Enrico Baraldi, regista e autore della compagnia Kepler-452 e Dario Salvetti, delegato RSU ed esponente del collettivo di fabbrica

In dialogo con il collettivo bolognese Kepler-452, che da anni intreccia realtà e rappresentazione per raccontare il presente, ci interrogheremo su come si costruisce una relazione viva con la società e su come la scena possa diventare uno spazio di pensiero, azione e responsabilità condivisa.

26 febbraio, ore 17.00 – Biblioteca Malatestiana, Cesena

L’umorismo

Rossella Menna incontra Massimiliano Civica, regista e direttore del Teatro Metastasio di Prato

con Massimiliano Civica, regista tra i più rigorosi e ironici della scena italiana, esploreremo l’umorismo come forma di pensiero e di critica del reale: un modo per disinnescare le retoriche, rovesciare i punti di vista e illuminare ciò che, nel serio, spesso resta invisibile.

23 marzo, ore 18.00 – Biblioteca Delfini, Modena

Teatro e Poesia

Rossella Menna incontra Mariangela Gualtieri, poeta, drammaturga e cofondatrice del Teatro Valdoca, e Roberto Latini, attore, regista e drammaturgo

Un incontro per riflettere su come la parola poetica diventi corpo, suono e presenza scenica, e su come oggi teatro e poesia si attraversino e si trasformino a vicenda.

26 marzo, ore 17:00 – Biblioteca Malatestiana, Cesena

Teatro e letteratura

Rossella Menna incontra Chiara Lagani, drammaturga e attrice, e Fabrizio Sinisi, drammaturgo

Un appuntamento con due figure di riferimento della drammaturgia italiana per mettere a fuoco le ragioni che spingono sempre più spesso il teatro a nutrirsi di scrittura romanzesca e riflettere sulle forme possibili di questo incontro.

30 marzo, ore 18:00 – Biblioteca Delfini, Modena

Scrivere con i corpi

Rossella Menna incontra Davide Iodice, regista, drammaturgo e direttore artistico

Con Davide Iodice, regista e pedagogo tra le voci più originali del teatro di ricerca italiano, rifletteremo su come il corpo possa diventare strumento di scrittura, generando drammaturgie che nascono dalla presenza scenica e dalla relazione con l’altro.

(17 febbraio 2026)

